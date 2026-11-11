Сенат США просунув енергетичний законопроєкт голосуванням 62 проти 21 — The Hill

Сенат США у вівторок увечері процедурним голосуванням 62 проти 21 просунув великий законопроєкт щодо інфраструктури та енергетики. Документ наблизився до завершення розгляду у верхній палаті Конгресу, повідомляє The Hill.

Розгляд поправок

За день до цього законопроєкт уже пройшов інше процедурне голосування — 73 голосами проти 25. Після нового рішення Сенат, як очікується, перейде до процесу розгляду поправок до документа.

Ініціатива має пришвидшити реалізацію енергетичних та інших проєктів, водночас обмеживши можливості для екологічних оскаржень. Голосування засвідчило, що законопроєкт поки зберігає необхідну підтримку, хоча і його прихильники, і противники наполягають на змінах.

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Суперечки довкола положень

Кілька демократів закликали скоригувати положення документа, що стосуються Закону про збереження національної історичної спадщини. Це сталося після скарг низки племен, які заявили, що законопроєкт не забезпечує їм достатньої участі в ухваленні рішень.

Законодавча ініціатива є компромісом між демократами, які прагнуть активніше розвивати відновлювану енергетику, та республіканцями, що підтримують розширення використання викопного палива і послаблення екологічного регулювання заради економічного зростання. Білий дім також підтримує документ, хоча президент Трамп у понеділок заявив, що не схвалюватиме жодних вітрових проєктів, а переговори щодо законопроєкту ще тривають.

Подальша доля ініціативи залишається невизначеною: прогресивні демократи в Палаті представників пообіцяли виступити проти неї. Голова комітету Палати представників з енергетики та торгівлі Бретт Гатрі також заявив про намір змінити положення щодо розвитку електромереж, які можуть бути важливими для підтримки законопроєкту демократами.

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