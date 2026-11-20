Сенат США 62 голосами проти 33 схвалив двопартійний законопроєкт, покликаний прискорити погодження великих енергетичних проєктів. Ініціатива стосується, зокрема, нових електростанцій, модернізації електромереж і дата-центрів, повідомляє OilPrice.

Підтримка в Сенаті

За законопроєкт проголосувала більшість сенаторів-республіканців, а також 14 сенаторів-демократів і один незалежний сенатор. Тепер документ передадуть на розгляд Палати представників США.

Законопроєкт мав широку підтримку в Сенаті ще до проміжних виборів, однак голосування за нього призначили на період після них. Він передбачає швидше отримання дозволів для нафтових, газових і вугільних проєктів, а також для об’єктів відновлюваної енергетики, зокрема вітрових і сонячних електростанцій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Екологічні застереження

Співавторка законопроєкту, сенаторка Шеллі Мур Капіто, заявила після голосування, що ухвалення реформи стало важливим кроком для реагування на занепокоєння американців щодо доступності.

Водночас частина сенаторів-демократів, які виступили проти документа, побоюється послаблення екологічного регулювання та положень щодо досягнення нульових викидів, закладених у попередньому законодавстві. За даними Reuters, ці побоювання висловлювали демократи, які не підтримали ініціативу.

Сенатор від Орегону Джефф Мерклі також заявив, що законопроєкт потенційно може прискорити вітрові та сонячні проєкти, але висловив сумнів, що адміністрація президента Дональда Трампа не блокуватиме їх на користь проєктів із викопним паливом.

Читай нас у