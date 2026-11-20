Сенат США 19 листопада схвалив двопартійний законопроєкт DEATH Bets Act, який має заборонити зареєстрованим на федеральному рівні біржам пропонувати контракти на війни, терористичні акти, вбивства та смерть конкретних людей. Документ передали на розгляд Палати представників, повідомляє CoinDesk.

Що передбачає законопроєкт

Ініціативу в березні вніс сенатор-демократ Адам Шифф, її співініціатором став сенатор-республіканець Джон Кертіс. Законопроєкт пропонує внести зміни до Закону про товарні біржі та прямо заборонити федерально зареєстрованим платформам розміщувати й розраховувати контракти, пов’язані, зокрема, з військовими операціями США.

Як зазначає видання, такі контракти вже можуть бути заблоковані Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами США відповідно до чинних федеральних правил. Новий законопроєкт не встановлює окремих кримінальних покарань або штрафів, натомість передбачає застосування чинного товарного законодавства та нагляд регулятора.

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Побоювання щодо інсайдерської торгівлі

Ініціатива з’явилася на тлі дискусій про можливість заробітку на прогнозних ринках завдяки доступу до закритої інформації. У лютому шість гаманців на платформі Polymarket заробили приблизно 1,2 млн доларів на ставках щодо часу ударів США по Ірану, за даними аналітичної компанії Bubblemaps. Ці операції викликали підозри щодо інсайдерської торгівлі, однак особи трейдерів не були встановлені.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США раніше попереджала, що використання інсайдерської інформації в торгівлі контрактами на події може порушувати федеральне законодавство. Платформа Kalshi вже оштрафувала двох трейдерів за операції на основі конфіденційних відомостей і заборонила їм торгувати протягом двох років, а федеральні прокурори порушили справу проти військовослужбовця США через ймовірне використання секретної інформації про операцію у Венесуелі.

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