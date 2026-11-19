Сенат США відхилив резолюцію щодо воєнних повноважень, яка вимагала від президента Дональда Трампа припинити війну в Ірані або отримати згоду Конгресу на її продовження. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Результат голосування

Сенат проголосував проти резолюції 51 голосом проти 48. За даними видання, голосування відбулося переважно за партійною ознакою, а республіканці підтримали позицію президента.

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Попереднє рішення Палати представників

До розгляду в Сенаті резолюцію вже підтримала Палата представників США. Документ передбачав, що Трамп має або завершити воєнні дії в Ірані, або звернутися до Конгресу по дозвіл на їх продовження.

Голосування відбулося через кілька тижнів після масштабних поразок республіканців на проміжних виборах. Jerusalem Post зазначає, що ці результати значною мірою пов'язували з невдоволенням американців війною в Ірані.

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