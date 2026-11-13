Сенат США викликав на слухання ексглаву Nvidia Хуанга та Латніка — Der Spiegel

Банківський комітет Сенату США викликав на слухання колишнього керівника Nvidia Дженсена Хуанга та міністра торгівлі Говарда Латніка. Голова комітету, сенатор-республіканець Тім Скотт, заявив, що останні повідомлення викликають серйозне занепокоєння щодо національної безпеки США та захисту чутливих американських технологій. Про це повідомляє Der Spiegel.

Скотт також допустив можливість юридичного примусу до виконання виклику. Палата представників США паралельно прагне отримати свідчення Хуанга до 26 листопада.

Претензії до міністра торгівлі

За даними видання, високопосадовці адміністрації у Білому домі обговорюють, чи варто схиляти Латніка до відставки. Йому закидають, що десятки китайських компаній не внесли до важливого торговельного чорного списку, а експорт Nvidia до Китаю контролювали недостатньо ретельно.

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Водночас представник Білого дому раніше заявив, що президент США Дональд Трамп зберігає довіру до Латніка. Кілька американських законодавців закликали адміністрацію зайняти жорсткішу позицію щодо експорту до Китаю після появи перших деталей справи, пов’язаної з Хуангом.

Відставка Хуанга та експортні обмеження

Хуанг подав у відставку з посади керівника Nvidia після публікацій про його романтичні стосунки з китайською бізнесвумен Аліс Хуанг, яка не є його родичкою. Американські органи влади підозрюють її у шпигунстві на користь уряду Китаю, а Пекін відкидає ці звинувачення. За інформацією видання, Аліс Хуанг обіймала керівну посаду в Megaspeed — партнері Nvidia, який, на думку уряду США, допомагав Китаю отримувати ШІ-чипи.

У Конгресі також формується двопартійна підтримка жорсткіших обмежень на постачання передових ШІ-чипів до Китаю. Спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав обмеження доступу КНР до таких технологій, а республіканці прагнуть прив’язати нові експортні правила до щорічного оборонного бюджету. Трамп також назвав колишнього керівника Apple Тіма Кука можливим наступником Хуанга.

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