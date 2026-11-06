Сенат викладачів Корнелла висловив недовіру адміністрації та президенту — The Hill

У США Сенат викладачів Корнелльського університету проголосував за висловлення недовіри адміністрації закладу та його президенту Майклу Котлікоффу. Рішення має символічний характер і не надає повноважень усунути президента або інших адміністраторів з посад, повідомляє The Hill.

Результати голосування

За вотум недовіри проголосували 55% членів Сенату викладачів, проти — 37%, ще 7% утрималися. Голосування стало черговою реакцією на те, як університет розглядав заяви жінки, яку в матеріалах називають Jane Doe.

За її заявою, у 2024 році в осередку студентського братства Chi Phi її примусили вживати наркотики й алкоголь, після чого вона зазнала сексуального насильства з боку семи інших студентів. Ці твердження є заявами потерпілої, а не встановленими судом фактами.

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Реакція керівництва та влади штату

Рада піклувальників університету після голосування заявила про повну підтримку Котлікоффа та його адміністрації. Голова ради Енн Смоллінг зазначила, що голосування відображає глибокий гнів у кампусі, а сексуальному насильству немає місця в Корнелльському університеті.

Університет замовив незалежну перевірку того, як він реагував на заяви Jane Doe, а також уклав угоду зі штатом Нью-Йорк, за якою заяви про сексуальне насильство розглядатиме поліція штату. За даними видання, окружний прокурор не став висувати обвинувачень, а з університету відрахували двох із семи студентів, яких звинуватила Jane Doe.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул доручила генеральній прокурорці штату Летиції Джеймс розслідувати обставини справи. The Hill також повідомляє, що кілька членів групи з семи обвинувачених студентів намагаються домогтися її відсторонення від розслідування, посилаючись на допис Джеймс на підтримку Jane Doe, опублікований до її призначення.

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