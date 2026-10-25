Сенатор Болсонару лідирує на 1 пункт перед другим туром у Бразилії — The Rio Times

У Бразилії опитування BTG Pactual/Nexus, оприлюднене 24 жовтня — за день до другого туру президентських виборів, — зафіксувало номінальну перевагу сенатора Флавіу Болсонару над президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. За даними The Rio Times, Болсонару має 50,5% дійсних голосів, тоді як Лула — 49,5%.

Розрив у межах похибки

Різниця між кандидатами становить один відсотковий пункт, тоді як заявлена похибка дослідження — 2,2 відсоткового пункту в обидва боки за 95-відсоткового рівня довіри. Тому результати вказують на технічну нічию та не дають змоги встановити, хто насправді випереджає суперника.

У первинних показниках опитування, до перерахунку на дійсні голоси, Флавіу Болсонару підтримали 47% респондентів, а Лулу — 46%. Ще 5,2% учасників заявили, що голосуватимуть порожнім або недійсним бюлетенем, а 1,8% не визначилися. У Бразилії офіційний результат виборів обчислюють за дійсними голосами, без порожніх та зіпсованих бюлетенів.

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Дані опитування

Інститут Nexus провів телефонне опитування 2 тисяч виборців віком від 16 років у всіх 27 федеральних одиницях країни 23 і 24 жовтня. Дослідження замовив інвестиційний банк BTG Pactual, а у Вищому виборчому суді Бразилії його зареєстровано під номером BR-08234/2026.

У попередньому опитуванні тієї самої компанії, оприлюдненому 19 жовтня, Болсонару мав 50,3% дійсних голосів проти 49,7% у Лули. Таким чином, зміна становила 0,2 відсоткового пункту на користь Болсонару, що значно менше за межі похибки.

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