Сенатор Болсонару заявив про заборону виїзду з Бразилії — NDTV World

У Бразилії сенатор правого спрямування Флавіо Болсонару заявив, що суддя Верховного суду заборонив йому залишати країну та зобов’язав передати паспорти. Це твердження політик оприлюднив у понеділок.

Розпорядження судді

Як повідомляє NDTV World, Болсонару сказав, що йому вручили розпорядження передати його паспорти. За словами сенатора, цим самим розпорядженням йому заборонили виїжджати з Бразилії.

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«Мені вручили наказ здати мої паспорти, і мені також заборонено виїжджати з країни», — заявив Болсонару. Він назвав це «явною спробою залякати мене». Оцінка про можливе залякування є позицією самого політика.

Після президентських виборів

Заява сенатора пролунала наступного дня після президентських виборів, у яких Болсонару програв. За даними видання, після поразки він відмовився її визнавати. Повідомлення пов’язує заяву про обмеження на виїзд із подіями після виборів.

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