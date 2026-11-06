Сенатор Джонсон просить відкласти вибори керівництва республіканців у Сенаті — The Hill

У США сенатор-республіканець від Вісконсину Рон Джонсон зібрав п’ять підписів однопартійців, необхідних для скликання засідання Республіканської конференції Сенату. На ньому він хоче обговорити перенесення виборів керівництва фракції, запланованих на наступний тиждень, повідомляє The Hill.

Голосування заплановане на вівторок

Згідно з правилами конференції, голова Республіканського комітету з питань політики Сенату Шеллі Мур Капіто має скликати засідання, якщо письмовий запит підпишуть щонайменше п’ятеро сенаторів. Республіканці вже планують зібратися у вівторок уранці, щоб таємним голосуванням обрати нову команду керівників.

Лист Джонсона свідчить про його намір обговорити перенесення голосування до того, як сенатори заповнять таємні бюлетені щодо переобрання лідера сенатської більшості Джона Туна та інших членів керівництва. Джонсон очолює бюджетний комітет Сенату.

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Питання щодо переобрання Туна

За даними помічника республіканців у Сенаті, з яким спілкувалося видання, Джонсон домагається відтермінування після того, як радник президента Дональда Трампа поставив під сумнів доцільність переобрання Туна. Водночас жоден сенатор публічно не заявляв про намір кинути йому виклик. The Hill зазначає, що Тун зберігає популярність серед колег-республіканців.

Радник Трампа Алекс Брузевіц після поразок республіканців на виборах закликав партію знайти нових лідерів. Він заявив, що республіканці на Капітолійському пагорбі не повинні винагороджувати провал. За інформацією The Hill, втрати республіканців коштуватимуть їм контролю щонайменше над сімома місцями у наступному Конгресі.

Раніше сенатські консерватори також намагалися відкласти вибори керівництва після виборів 2024 року, коли республіканці здобули чотири місця, що належали демократам, і отримали більшість. Тоді ця спроба не мала успіху. У нинішньому виборчому циклі республіканці зібрали понад 800 млн доларів на захист своєї більшості в Сенаті.

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