Сенатор Флавіо Болсонару хоче отримати постійне проживання у США — Anadolu Agency

Сенатор Флавіо Болсонару, який після поразки на президентських виборах у Бразилії виїхав до Маямі, заявив, що прагне законним шляхом отримати постійне проживання у США. В інтерв’ю The Epoch Times він сказав, що продовжуватиме політичну діяльність у Бразилії з-за кордону.

Політична діяльність зі США

Як повідомляє Anadolu Agency, Болсонару заявив, що може захищати свою країну зі США, підтримувати зв’язок із політичними прихильниками та ухвалювати рішення разом із ними. Він подякував американцям і президентові Дональду Трампу за прийом його та родини.

За словами сенатора, адміністрація Трампа має насичений порядок денний після поразки республіканців на проміжних виборах у США. Тому він планує дочекатися слушнішого часу для зустрічі з представниками адміністрації.

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Повідомлення про розслідування

Агентство повідомило, що після програшу у другому турі виборів Болсонару залишив Бразилію. За даними джерела, йому встановили строк для здачі паспорта, однак до його завершення він таємно вилетів із країни. Президент Бразилії Лула да Сілва назвав ганебним виїзд сенатора попри заборону на подорожі.

За даними бразильських медіа, Верховний федеральний суд розслідує ймовірне незаконне фінансування біографічного фільму Dark Horse про батька Болсонару. Газети O Estado de S. Paulo та O Globo також повідомляли, що він є підозрюваним в окремому розслідуванні щодо відмивання грошей, яке нібито пов’язане з його другом і адвокатом Віллером Томазом.

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