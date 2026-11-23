Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді позитивно оцінив нещодавню зустріч президента Дональда Трампа з Владіміром Путіним, очільником Російської Федерації — держави-агресора, та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї. Водночас він заявив, що Сполучені Штати мають використати такі переговори, аби продемонструвати свою рішучість, повідомляє The Hill.

Заява сенатора

В ефірі програми Meet the Press на NBC News Кеннеді сказав, що вважає зустріч лідерів трьох найпотужніших держав світу позитивним кроком, якщо США використають її для демонстрації своєї позиції. За його словами, до переговорів не слід підходити із заплющеними очима.

Сенатор також назвав Путіна та Сі «хижаками» й заявив, що самих лише доброзичливих слів недостатньо.

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Декларація за підсумками саміту

Минулого тижня Трамп, Сі та Путін після саміту в Китаї оприлюднили декларацію про мир, що складається з чотирьох пунктів. За даними всіх трьох країн, вони обговорювали реформу ООН, виробництво та постачання нафти, Міжнародний кримінальний суд і ядерний конфлікт.

У декларації зазначено, що Китай, США та Росія як постійні члени Ради Безпеки ООН мають намір сприяти реформуванню Організації Об’єднаних Націй, щоб вона ефективніше реагувала на глобальні виклики. Сторони також заявили про намір нарощувати виробництво й постачання нафтопродуктів, підтримали позицію щодо недопущення зловживання юрисдикцією Міжнародного кримінального суду та інших подібних органів, а також підтвердили прагнення не допустити ядерної війни.

Окремо в документі йдеться про діалог трьох країн щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

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