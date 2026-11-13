Сенатор Кеннеді відкинув пояснення Венса про війну в Ірані — The Hill

У США сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді заявив, що масштабну поразку Республіканської партії на проміжних виборах не можна пояснити лише війною в Ірані. Він розкритикував оцінку віцепрезидента Джей Ді Венса, який після голосування написав у соцмережі X, що причиною поразки стала війна.

Як повідомляє The Hill, в інтерв’ю CNN Кеннеді сказав, що причини невдачі партії значно глибші. Він визнав, що війна в Ірані могла вплинути на результат, але не погодився, що саме вона стала головною причиною поразок республіканців на виборах у штатах.

Економічні труднощі

На думку сенатора, демократи значно краще визнавали економічні труднощі, з якими стикаються американці. Кеннеді зазначив, що інфляція почалася за президентства Джо Байдена, однак нинішній стан економіки виборці пов’язують із президентом Дональдом Трампом. За його словами, Трамп має відповідати на економічні проблеми, оскільки люди потерпають від них.

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Економіка та війна в Ірані були слабкими темами для Трампа в опитуваннях щодо схвалення його діяльності. За даними опитування Economist/YouGov, проведеного після виборів, 67% американців не схвалювали дії президента в економіці, тоді як його зовнішню політику не схвалював 61% респондентів.

Результати виборів

Війна, що почалася наприкінці лютого, супроводжувалася різким зростанням цін на бензин і дизельне пальне, які залишалися високими протягом більшої частини року. Трамп заявляв, що конфлікт завершиться за кілька тижнів, однак на час публікації матеріалу розв’язання не було.

За підсумками проміжних виборів демократи здобули понад 40 місць у Палаті представників і щонайменше вісім місць у Сенаті; результат однієї гонки ще очікували. Кеннеді також сказав, що післявиборчий аналіз Венса не пішов віцепрезиденту на користь.

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