Сенатор Кессіді має питання до кандидатки Трампа на посаду глави FDA — The Hill

У США голова сенатського комітету з питань охорони здоров’я Білл Кессіді заявив, що має невирішені питання щодо кандидатури лікарки Гайді Овертон, яку президент Дональд Трамп висунув на посаду очільниці Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA). Голосування комітету за її кандидатуру заплановане на 18 листопада.

В інтерв’ю CBS News Кессіді не зміг сказати, чи отримає Овертон підтримку комітету. За його словами, він протягом тижня розмовляв і з самою кандидаткою, і з іншими людьми, однак досі не готовий назвати результат голосування. Про це повідомляє The Hill.

Позиція голови комітету

Раніше Кессіді заявляв, що роль Овертон у зміні вакцинальної політики адміністрації Трампа була для нього «майже дискваліфікаційною». Сенатор зазначив, що обговорював її кандидатуру з кількома колегами-республіканцями та радниками.

Кессіді також визнав, що його непокоїть можливість залишити Сенат у січні без затвердженого керівника FDA. Водночас він сказав, що постійний очільник відомства, навіть якщо не є ідеальним кандидатом, може мати більше можливостей для незалежної роботи, ніж низка тимчасових адміністраторів.

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Баланс голосів і позиція Овертон

Республіканці мають у комітеті перевагу лише в один голос. Якщо всі демократи голосуватимуть проти, для провалу кандидатури буде достатньо, щоб її не підтримав один член Республіканської партії.

На слуханнях щодо затвердження у вересні Овертон заявила, що вакцина проти кору, паротиту та краснухи є безпечною й ефективною, та виступила проти тверджень Трампа про її можливу небезпеку. Овертон працює старшою радницею Білого дому з внутрішньої політики та раніше була головною радницею з питань політики в консервативному аналітичному центрі. У разі затвердження вона успадкує перевірку FDA безпечності препарату для медикаментозного переривання вагітності міфепристону.

Трамп висунув Овертон приблизно через три місяці після відставки попереднього комісара FDA Марті Макарі, першого затвердженого Сенатом кандидата президента на цю посаду.

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