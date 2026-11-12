Сенатор Коттон закликав заборонити CXMT доступ до ринку США — Channel NewsAsia

У Сполучених Штатах голова Комітету Сенату США з питань розвідки, сенатор-республіканець Том Коттон, закликав міністра торгівлі США Говарда Латніка запровадити обмеження проти CXMT — китайського виробника мікросхем пам’яті, повідомляє Channel NewsAsia.

Пропозиція сенатора

У листі, про який Коттон повідомив у четвер, він попросив не допустити компанію до американського ринку. Також сенатор закликав відмовити CXMT у доступі до технологій США.

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Аргументи Коттона

У листі Коттон заявив, що CXMT становить дедалі більший ризик для економічного процвітання Сполучених Штатів та їхньої військової переваги.

За словами сенатора, США мають вжити заходів, щоб не дозволити компанії посилити свої позиції на світовому ринку. Запропоновані ним обмеження стосуються як доступу CXMT до ринку США, так і доступу до американських технологій.

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