Сенатор Круз не погодився з Венсом щодо відносин США й Ізраїлю — Jerusalem Post

Сенатор від Техасу Тед Круз на конференції Jewish Leadership Conference у Мангеттені, США, заявив, що не погоджується з оцінкою віцепрезидента Джей Ді Венса щодо впливу відносин Вашингтона з Ізраїлем на виборчі втрати Республіканської партії. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Виступаючи на заході, організованому консервативним Tikvah Fund, Круз відповідав на запитання старшого віцепрезидента фонду Джонатана Сільвера. Сільвер охарактеризував дії Венса як сприяння ізоляціоністському та антиізраїльському крилу Республіканської партії. Круз відповів, що причини поглядів віцепрезидента варто запитувати в нього самого, але наголосив на власній незгоді.

Оцінка виборів

Круз заявив, що не вбачає у результатах виборів мандату на відмову США від підтримки Ізраїлю. За даними видання, 4 листопада, після втрати республіканцями контролю над обома палатами Конгресу, Венс у дописі в X послався на соціолога. Той стверджував, що виборці-республіканці, які не підтримали партію, хотіли змінити відносини США з Ізраїлем.

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Заяви про антисемітизм

Круз також порушив тему антисемітизму та антиізраїльської риторики серед лівих і правих політичних сил. Він згадав мера Нью-Йорка Зограна Мамдані, обраного сенатора Абдула Ель-Сайєда, а також Такера Карлсона, Кендіс Оуенс і колишню конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

За словами Круза, названі ним праві діячі здобувають дедалі більшу підтримку, а приблизно третина молодих прихильників правих поглядів сприйнятлива до їхніх меседжів. Він заявив, що впродовж п’яти років обидві головні партії США можуть стати антиізраїльськими та антисемітськими.

Сенатор також згадав пов’язану з ним групу Front Line. Її підрозділ Front Line Action оплачував рекламу проти кандидатів-республіканців Джеймса Фішбека та Дена Білзеріана, щоб, за словами Круза, зробити антисемітизм неприйнятним у Республіканській партії.

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