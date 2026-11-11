Сенатор Ренд Пол прагне очолити республіканців у комітеті Сенату США — The Hill

У США сенатор-республіканець від Кентуккі Ренд Пол заявив про намір стати провідним представником Республіканської партії в Комітеті Сенату з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій. Нині Пол очолює Комітет Сенату з внутрішньої безпеки, але в разі переходу до профільного комітету планує відмовитися від цієї посади, повідомляє The Hill.

Зміни в комітеті

Пол, який за фахом є офтальмологом, є найстаршим за рангом республіканцем у Комітеті з питань охорони здоров’я, освіти, праці та пенсій. За даними видання, зміна його ролі відбувається після значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах, що вплинуть на склад комітету.

Чинний голова комітету, сенатор-республіканець Білл Кессіді, раніше цього року програв праймеріз. Вибори також програли інші члени комітету — сенаторка Сьюзен Коллінз і сенатор Роджер Маршалл.

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Позиція Пола

Пол заявив, що питання, якими опікується комітет, стосуються майже кожної американської родини: від вартості медичного обслуговування та роботи шкіл до праці й пенсійних заощаджень. Він також пообіцяв протидіяти, за його словами, спробам федеральної влади впливати на рішення американців щодо лікарів, освіти дітей і зарплат.

Як очікує The Hill, Пол протистоятиме майбутньому голові комітету, незалежному сенатору від Вермонту Берні Сандерсу, який підтримує розширення медичного обслуговування, що забезпечується державою, зокрема рух до Medicare for All. Видання також зазначає, що Пол може використати позицію представника меншості, щоб привертати увагу до медичних поглядів, які частина наукової спільноти вважає маргінальними.

На посаді голови Комітету з внутрішньої безпеки Пол розслідував походження пандемії COVID-19. Він звинувачував колишнього радника США з питань COVID-19 Ентоні Фаучі у фінансуванні небезпечних експериментів у Китаї та приховуванні доказів; у матеріалі ці твердження наведено як позицію самого Пола.

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