Сенатор Сандерс закликав США запровадити мораторій на дата-центри — The Guardian

У США сенатор Берні Сандерс і кілька новообраних демократів після проміжних виборів поновили заклики до мораторію на будівництво дата-центрів. Сандерс закликав негайно запровадити загальнонаціональний мораторій, заявивши, що американці не хочуть, аби великі технологічні компанії шкодили довкіллю, позбавляли людей робочих місць і ставили під загрозу майбутнє людства. Про це повідомляє The Guardian.

Заклики після виборів

Членкиня Палати представників від Аризони Яссамін Ансарі заявила, що серед перших кроків демократів мають бути пауза в розвитку передового штучного інтелекту, регулювання галузі та заборона штучного суперінтелекту. В Аризоні SpaceX Ілона Маска запропонувала проєкт дата-центру, який може охопити понад 700 акрів.

Опір спорудженню дата-центрів став однією з помітних тем проміжних виборів. У різних штатах виборці схвалили десятки місцевих заходів, спрямованих на обмеження проєктів дата-центрів. Такі об’єкти потрібні технологічним компаніям для роботи продуктів на основі ШІ, які стали важливою частиною їхнього бізнесу.

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Реакція технологічного сектору

Президентка Meta Platforms Діна Пауелл Маккормік заявила The Wall Street Journal, що після голосування будувати дата-центри стане складніше. Побоювання інвесторів щодо можливих нових обмежень, зокрема пауз у будівництві дата-центрів, також сприяли масштабному розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Водночас директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт у коментарі CNBC висловив упевненість, що будівництво дата-центрів триватиме. За його словами, місцеві ініціативи здебільшого не вплинуть на проєкти, що вже існують.

Новообрані демократи також обіцяли надати громадам більше повноважень у питаннях ШІ та дата-центрів. Майбутня губернаторка Техасу Джина Інохоса заявила про намір зупинити нові проєкти дата-центрів, доки для жителів штату не запровадять нові механізми захисту.

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