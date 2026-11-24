Сенатор-республіканець Ден Салліван визнав поразку демократці Мері Пелтолі на виборах до Сенату США від Аляски після сертифікації результатів виборчою службою штату. Як повідомляє The Hill, Пелтола перемогла чинного сенатора з перевагою трохи більш як чотири відсоткові пункти після підрахунку всіх голосів. Такі дані наводить Decision Desk HQ.

Салліван прийняв результат

Раніше Салліван заявляв, що чекатиме на офіційну сертифікацію підсумків голосування Відділом виборів Аляски. Сертифікація відбулася в понеділок, через кілька днів після того, як великі телемережі та Decision Desk HQ оголосили Пелтолу переможницею перегонів.

У заяві Салліван зазначив, що служіння Алясці в Сенаті США протягом 12 років було для нього честю всього життя. Він також повідомив, що з поваги до жителів штату та демократичного процесу приймає результати, сертифіковані виборчою службою.

Сенатор не уточнив, чи розмовляв із Пелтолою після виборів. Його кампанія також не відразу відповіла на запитання, чи планує він зустріч із наступницею в перехідний період.

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Звинувачення під час кампанії

Перегони супроводжувалися гострим політичним протистоянням, звинуваченнями щодо доброчесності виборів і судовими позовами. У повідомленнях The New York Times ішлося про твердження, нібито штаб Пелтоли залучив до перегонів кандидата Деніела Дж. Саллівана-молодшого, чиє ім’я схоже на ім’я чинного сенатора, щоб заплутати виборців. За цими повідомленнями, до цього нібито могли бути причетні й національні демократи.

Кампанія Пелтоли та національні демократи заперечували ці твердження. Республіканці наприкінці кампанії звинувачували демократів у шахрайстві та порушеннях на виборах. Міністерство юстиції адміністрації президента Дональда Трампа подало позов, щоб заблокувати сертифікацію результатів у разі поразки Саллівана, однак суддя відхилив його напередодні дня голосування. Згодом адміністрація Трампа відмовилася від позову.

Частка голосів іншого кандидата на прізвище Салліван була меншою за відрив Пелтоли від чинного сенатора, тому не була достатньою, щоб вплинути на результат. Пелтола повернеться до Конгресу після поразки на виборах до Палати представників від Аляски у 2024 році.

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