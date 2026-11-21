Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заблокував голосування щодо призначення Майкла ЛоСапіо на керівну посаду в Агентстві кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA). Причиною стали висловлювання кандидата під час слухань у Сенаті про напад на Капітолій 6 січня 2021 року, повідомляє The Guardian.

Відповідь на слуханнях

Під час слухань щодо затвердження кандидатури сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блументаль запитав ЛоСапіо, чи був напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Спершу номінант відповів, що не знає, а згодом заявив, що не вважає це атакою.

ЛоСапіо є директором з інформаційної безпеки технологічної компанії Palantir. Президент Дональд Трамп висунув його на посаду директора CISA.

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Блокування кандидатури

Тілліс підтвердив HuffPost, що наклав процедурне блокування на висунення ЛоСапіо. За даними The Guardian, це перешкодить включенню його кандидатури до пакета номінантів, за який Сенат планує голосувати наступного місяця.

Сенатор також заявив виданню The Hill, що питання про напад прихильників Трампа на Капітолій у спробі скасувати перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року не є предметом для дискусії.

CISA відіграє роль у захисті виборчої інфраструктури США від кібератак. Після виборів 2020 року агентство разом з іншими федеральними органами заявило, що не має доказів видалення, втрати або зміни голосів чи компрометації систем голосування.

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