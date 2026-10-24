Сенатор Стіл-Джон не прийде до парламенту Австралії — ABC News Australia

Сенатор від австралійських Зелених Джордон Стіл-Джон, який представляє Західну Австралію, заявив, що не відвідуватиме засідання парламенту наступного тижня. Це відбувається на тлі звинувачень у неналежній поведінці щодо жінок, які він неодноразово й рішуче заперечував, повідомляє ABC News Australia.

Лист із твердженнями про порушення

Стіл-Джон оприлюднив копію листа від 13 жовтня, адресованого лідеру Зелених Девіду Шубріджу. Документ підписали семеро нинішніх і колишніх працівників або посадовців партії, імена яких не названо.

Автори листа заявили, що їм відомо про численні звинувачення у серйозних порушеннях з боку сенатора впродовж майже десяти років — у 2017–2025 роках. За їхніми словами, ці твердження стосуються його поведінки в присутності жінок. Автори також закликали Шубріджа призначити незалежне розслідування та переглянути протоколи щодо гендерно зумовленого насильства.

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Заплановане незалежне розслідування

Незалежне розслідування обставин справи має провести відділення Зелених у Західній Австралії. Раніше Шубрідж казав, що, на його думку, Стіл-Джон мав би взяти відпустку на час перевірки. Водночас сенатор у відкритому листі заперечив, що перебуває у відпустці.

Стіл-Джон також повідомив, що розглядав можливість дистанційної участі в роботі парламенту, але його поінформували, що це також буде неприйнятним. Наступного тижня в Сенаті заплановані слухання з розгляду бюджетних асигнувань.

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