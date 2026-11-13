Сенатор Ван Голлен кине виклик лідеру демократів Шумеру — The Guardian

У США сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Голлен заявив, що балотуватиметься на посаду лідера більшості в Сенаті в наступному складі Конгресу. Його суперником стане лідер демократів у Сенаті Чак Шумер.

Заклик до нового керівництва

Ван Голлен пояснив своє рішення результатами проміжних виборів, після яких Демократична партія здобула владу. За його словами, американці «закликали до змін», а партії потрібне нове керівництво, щоб відповісти на цей запит.

«Йдеться не про одну конкретну людину — йдеться про відповідь на заклик американського народу», — заявив сенатор. Про висунення Ван Голлена повідомляє The Guardian.

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Голосування в грудні

Вибори керівника демократичної фракції відбудуться на початку грудня за зачиненими дверима та шляхом таємного голосування. Це буде перша за десятиліття конкурентна боротьба за посаду лідера демократів у Сенаті.

Шумер після заяви Ван Голлена зазначив, що вітає обговорення майбутнього фракції та її подальшої роботи. Він також заявив, що демократи мають 55 місць у Сенаті «і ця кількість ще може зрости», а також що він має достатню підтримку для продовження роботи лідером демократів. Раніше Шумер сказав Associated Press, що переможе на голосуванні.

За даними видання, питання про переобрання Шумера вже розділило демократичну фракцію, а чимало сенаторів не розкривають публічно, за кого голосуватимуть. Після виборів Шумер обговорював із сенаторами-демократами формування порядку денного на 2027 рік.

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