Сенатор Ван Голлен може кинути виклик Шумеру — Anadolu Agency

Сенатор-демократ від штату Меріленд Кріс Ван Голлен у США заявив, що не виключає участі у виборах лідера демократичної фракції в Сенаті, яку очолює Чак Шумер. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Можливе висунення Ван Голлена

Під час спілкування з журналістами на Капітолійському пагорбі Ван Голлен сказав, що готовий вислухати думки щодо можливого висунення на посаду лідера більшості. На запитання, чи розглядає він участь у боротьбі проти Шумера, сенатор відповів, що не виключає такого варіанта.

Ван Голлен також заявив, що вибори керівництва не повинні перетворюватися на коронацію. На його думку, демократична фракція має провести повне обговорення перед тим, як ухвалювати рішення щодо кандидатур.

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Позиція Шумера та новообраних сенаторів

Демократи здобули контроль над Сенатом за підсумками проміжних виборів 3 листопада. Шумер очолює демократів у Сенаті з 2017 року та минулого тижня заявив, що очікує переобрання на посаду лідера більшості.

Кілька новообраних сенаторів-демократів уже заявили, що не підтримають Шумера. Зокрема, сенатор-елект від Мічигану Абдул Ель-Сайєд повідомив, що підтримає Ван Голлена на чолі демократичної фракції.

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