Сенатора Мерфі виписали після інсульту, він пропустить голосування — CNBC

У США сенатора-демократа від штату Коннектикут Кріса Мерфі виписали з лікарні після інсульту. 53-річний політик повідомив, що проведе наступні кілька тижнів у реабілітаційному центрі та через це пропустить голосування в Сенаті, коли Конгрес відновить роботу в понеділок.

Реабілітація після інсульту

Мерфі заявив, що лікарі позитивно оцінюють його відновлення. За його словами, він хоче зосередитися на реабілітації, щоб якнайшвидше повернутися до роботи. Водночас сенатор зазначив, що підтримує дистанційний зв’язок зі своєю командою та колегами, а працівники його офісу продовжують законодавчу роботу й допомогу виборцям.

За даними CNBC, інсульт стався минулої суботи під час хокейної гри сина Мерфі. Сенатор відчув, що з його організмом щось не так, викликав службу 911 і був госпіталізований. Згодом йому діагностували невеликий крововилив у ділянці таламуса головного мозку.

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Оцінка лікарів

Керівник відділення інтенсивної терапії нейронаук лікарні Джонса Гопкінса Хосе Суарес повідомив, що Мерфі переніс невеликий геморагічний інсульт. За його словами, у сенатора спостерігається значний прогрес, а нинішні темпи відновлення дають підстави очікувати повного одужання після реабілітації.

Інсульт у Мерфі стався за три дні до проміжних виборів у США. До госпіталізації він агітував за кандидатів від Демократичної партії в різних штатах, зокрема в Мічигані, Міннесоті та Флориді.

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