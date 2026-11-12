Четверо сенаторів США, пов’язаних із Демократичною партією, заявили, що не підтримають угоду щодо фінансування наприкінці року, якщо вона не обмежить можливості президента Дональда Трампа продовжувати війну проти Ірану. Йдеться про Майкла Беннета, Берні Сандерса, Кріса Ван Голлена та Теммі Дакворт, повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги до фінансування

Сенатори наполягають, що пакет фінансування має містити норму, яка заборонятиме адміністрації використовувати виділені Конгресом кошти для продовження війни. За їхніми словами, Конгрес не повинен погоджувати короткострокову угоду, що передбачатиме додаткові мільярди доларів на цей конфлікт.

У спільній заяві законодавці назвали війну незаконною та катастрофічною. Вони також стверджують, що вона спричинила зростання цін на бензин, продукти та добрива. Сенатори заявили про загибель понад 20 американських військовослужбовців, поранення сотень людей і шкоду цивільному населенню регіону.

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Дедлайн і заява Трампа

Дедлайн для ухвалення фінансування уряду наближається 11 грудня. Сенатори послалися на досвід воєн у В’єтнамі, Афганістані та Іраку, заявивши, що такі конфлікти можуть тривати десятиліттями, шкодити економіці, виснажувати військові ресурси та послаблювати безпеку США.

Окремо Трамп у Truth Social закликав керівництво Сенату негайно просунути законопроєкт про бюджетне узгодження на 350 мільярдів доларів для військових. Він заявив, що відновив американські збройні сили під час свого першого президентського терміну та робить це знову, «ще масштабніше й краще».

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