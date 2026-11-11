Сенатори-демократи США перевіряють подарунки міністру Кеннеді — The Hill

У США сенатори-демократи Анджела Олсбрукс і Вайден розпочали перевірку подарунків, які міністр охорони здоров’я і соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший отримав від консультанта з безпеки Гевіна де Беккера. Як повідомляє The Hill, у щорічній фінансовій декларації посадовець вказав подарунки загальною вартістю понад 250 тисяч доларів від колишнього донора своєї президентської кампанії.

Які подарунки задекларовано

У декларації Кеннеді зазначив проживання в будинку де Беккера у Вашингтоні вартістю 126 тисяч доларів, авіаперельоти на Фіджі вартістю 97 тисяч доларів, а також перельоти до Греції вартістю 45 тисяч доларів. У вересні про ці подарунки першим повідомив The Wall Street Journal.

Де Беккер раніше надавав Кеннеді послуги безпеки та був великим донором його президентської кампанії 2024 року. У коментарі The Wall Street Journal у вересні він назвав Кеннеді своїм «найближчим другом у світі протягом багатьох років».

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Позиція сенаторів

У листі до Кеннеді Олсбрукс і Вайден попросили надати додаткову інформацію про подарунки. Вони зазначили, що федеральні етичні правила забороняють посадовцям приймати подарунки від заборонених джерел — осіб, чия діяльність регулюється відомством посадовця або чиї інтереси можуть істотно залежати від його службових рішень.

Сенатори також зазначили, що де Беккер є одним із провідних прихильників антивакцинальних ініціатив і кетамінової терапії, та заявили про його зацікавленість у рішеннях Кеннеді як міністра. Окремим листом вони звернулися до де Беккера із запитом надати деталі щодо його виплат Кеннеді. The Hill звернулося до Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США по коментар.

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