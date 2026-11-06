Сенатори Польщі хочуть відкласти заборону реклами алкоголю до 2030 року — RMF24

У Польщі сенатська комісія охорони здоров’я ухвалила низку поправок до проєкту новелізації антиалкогольного законодавства. Вони передбачають, зокрема, відтермінування повної заборони реклами алкоголю до 31 грудня 2030 року, повідомляє RMF24.

Комісія також пропонує зберегти можливість рекламувати безалкогольне пиво. Рекламу звичайного пива пропонують дозволити в оптових компаніях, спеціалізованих алкогольних магазинах і ресторанах.

Нічні обмеження продажу

Проєкт новелізації передбачає загальнонаціональну заборону продажу алкоголю з 22:00 до 6:00. Вона не поширюватиметься на заклади громадського харчування, де алкоголь продають для споживання на місці. За пропозицією сенаторів, ці обмеження мають набути чинності 1 червня наступного року.

Органи місцевого самоврядування також можуть отримати право встановлювати додаткові часові обмеження на продаж алкоголю для споживання поза місцем купівлі: з 21:00 до 22:00 або з 6:00 до 9:00.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Початковий варіант новелізації передбачав повну заборону реклами та просування всіх алкогольних напоїв, включно з пивом. За порушення цих норм пропонують встановити штраф від 30 тисяч до 1 мільйона злотих або покарання у вигляді обмеження волі.

Суперечка між коаліційними партіями

Віцеголова комісії охорони здоров’я Сейму та співавторка законопроєкту Віолета Томчак із партії «Польща 2050» заявила, що розчарована позицією Польської селянської партії, яка внесла поправки на завершальному етапі роботи над документом. Голова парламентського клубу Польської селянської партії Кшиштоф Пашик у відповідь наголосив на необхідності враховувати інтереси польських виробників вина та пива.

Нові можливі обмеження

Комісія охорони здоров’я Сейму, за даними RMF24, готує окремий законопроєкт. До нього можуть включити повну заборону продажу алкоголю в малих упаковках, які в Польщі називають «малпками», а також вимогу не виставляти алкоголь на видимих полицях і у вітринах на автозаправках.

Серед можливих положень нового проєкту також є запровадження мінімальної ціни алкоголю. За даними видання, документ можуть подати наприкінці року, а його остаточний зміст залежатиме від результатів розгляду чинного законопроєкту в Сенаті та рішення президента.

Читай нас у