Троє сенаторів-демократів США — Рон Вайден, Ед Маркі та Бен Лухан — надіслали керівникам Apple, Google і Meta листи, у яких заявили про недостатність запобіжників проти застосунків для цифрового «роздягання» людей на фото. Такі сервіси можуть створювати оголені або порнографічні зображення без згоди зображеної людини. Як повідомляє The Guardian, сенатори вважають, що діти й надалі мають легкий доступ до таких застосунків, попри правила технологічних компаній.

Доступ через магазини застосунків

Листи надіслали після кількох досліджень Tech Transparency Project. За їхніми даними, застосунки з функціями генерування оголених або порнографічних ШІ-зображень були доступні в магазинах Apple і Google або рекламувалися на платформах Meta, хоча політики компаній це забороняють.

У жовтні дослідники створили акаунти, вказавши, що ними користуватимуться 13-річні хлопці, і змогли отримати доступ до десятків таких застосунків. Для цих акаунтів у магазинах Apple і Google були доступні 135 програм. Після запитів дослідників і журналістів компанії видалили згадані застосунки, однак вони продовжували працювати на телефонах, куди їх уже завантажили.

Сенатори заявили, що Apple і Google можуть не лише не видаляти застосунки, які сприяють створенню інтимних зображень без згоди, а й отримувати прибуток від їхнього розповсюдження. Представник Google Карл Раян відповів, що Google Play не дозволяє застосунки із сексуальним контентом або функціями цифрового «роздягання» людей та проактивно виявляє і видаляє шкідливий контент.

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Apple пояснила, що окремі розробники можуть додавати заборонені функції вже після схвалення застосунку в App Store. Офіс Вайдена наполягає, що компанія має перевіряти застосунки не лише під час первинного розгляду, а й надалі.

Щодо Meta сенатори вказали на рекламу таких сервісів у Facebook та Instagram і заявили, що компанія продовжує отримувати прибуток від таких оголошень. У вересні Tech Transparency Project виявив 332 платні рекламні оголошення у Facebook та Instagram, що містили матеріали сексуального насильства над дітьми. Європейська некомерційна організація AIForensics також встановила, що деякі застосунки, які приховували такі функції від Apple і Google, відкрито рекламували можливість створювати сексуальні дипфейки на платформах Meta.

Meta заявила, що забороняє матеріали сексуального насильства над дітьми та рекламу застосунків для цифрового «роздягання», а порушники використовують оманливі назви, нейтральні на вигляд оголошення й посилання на магазини Apple та Google. Компанія також повідомила про видалення 92 мільйонів рекламних оголошень сексуального характеру.

За даними ЮНІСЕФ, на початку 2026 року щонайменше 1,2 мільйона дітей у 11 країнах повідомили, що стали жертвами створення чи поширення оголених зображень без їхньої згоди. Вайден заявив, що Конгресу доведеться втрутитися, якщо технологічні компанії не посилять протидію застосункам, спеціально створеним для завдання шкоди.

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