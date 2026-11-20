Четверо сенаторів-демократів у США заявили, що працюватимуть над відновленням повноцінної роботи Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB). За другої адміністрації Дональда Трампа бюро відмовилося від десятків правозастосовних заходів щодо компаній.

Як повідомляє The Guardian, CFPB припинило понад 20 позовів проти банків і корпорацій, яких звинувачували в різних фінансових порушеннях. Після цього кількість скарг на ці компанії зросла в середньому більш ніж на 75%. У багатьох нових зверненнях споживачі описували ті самі проблеми, яких стосувалися позови бюро.

Заяви демократів

Сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен, яка запропонувала створити CFPB після фінансової кризи 2008 року, пообіцяла розслідувати спроби адміністрації послабити відомство. У січні вона може очолити банківський комітет Сенату. За словами Воррен, CFPB повернуло американцям понад 21 млрд доларів, отриманих від великих банків і корпорацій, які ошукували споживачів.

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Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що прагнутиме забезпечити роботу CFPB на повну потужність, якщо демократи повернуть контроль над Конгресом. Сенатор від Меріленду Кріс Ван Голлен, який оголосив про намір змагатися із Шумером за посаду лідера більшості в новому скликанні Конгресу, також розкритикував згортання роботи бюро. Сенаторка від Меріленду Анджела Олсбрукс заявила, що CFPB працює для американського народу і за нього варто боротися.

Скорочення кількості позовів

Після вступу Трампа на посаду CFPB суттєво скоротило кількість публічних правозастосовних заходів проти компаній, хоча американці подають до бюро рекордну кількість скарг. Упродовж понад десятиліття відомство щороку ініціювало в середньому близько 30 таких справ. Після звільнення 30 січня 2025 року директора Рохіта Чопри, призначеного Джо Байденом, бюро розпочало лише одну справу.

Керівництво CFPB за адміністрації Трампа стверджує, що агентство раніше шкодило і компаніям, і споживачам. Представник бюро заявив The Guardian, що CFPB нібито збільшувало витрати американців, зокрема на придбання житла. За його словами, нинішнє керівництво повертає роботу відомства в межі закону.

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