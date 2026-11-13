У США сенатори Ангус Кінг і Елізабет Воррен представили законопроєкт, покликаний обмежити конфлікти інтересів у федеральній групі, що оцінює профілактичні медичні послуги. Ідеться про Робочу групу з профілактичних послуг США (U.S. Preventive Services Task Force).

Вимоги до членів групи

Ініціатива має законодавчо закріпити стандарти членства у робочій групі та правила запобігання конфліктам інтересів. Законопроєкт з’явився після повідомлень про те, що деякі учасники, яких обрав міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, потенційно можуть отримувати фінансову вигоду від рішень цього органу.

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Фінансові інтереси членів

Як повідомляє STAT News, члени групи володіють акціями фармацевтичних компаній і виробників медичних пристроїв. Двоє учасників також мають приватні медичні практики, які могли б отримати вигоду, якби група рекомендувала певні види медичної допомоги.

Федеральні посадовці надали всім членам групи загальні винятки, що дозволили їм залишитися у її складі. Водночас їх можуть зобов’язати не брати участі в розгляді окремих питань. За даними видання, робоча група не проводила засідань понад рік.

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