Сенатори США просять прибрати норми про Ізраїль з оборонного акта — Jerusalem Post

У США 12 сенаторів закликали керівництво Конгресу вилучити з проєкту Закону про санкціонування національної оборони на 2027 фінансовий рік три положення про розширення оборонно-технологічної та розвідувальної співпраці з Ізраїлем. Законодавці вважають, що ці норми можуть обмежити можливості американської адміністрації самостійно ухвалювати рішення у сфері національної безпеки.

Про це йдеться в листі від 10 листопада, який підписали 11 сенаторів-демократів і незалежний сенатор Берні Сандерс, повідомляє Jerusalem Post. Звернення адресували лідерам обох палат Конгресу, зокрема лідеру республіканської більшості в Сенаті Джону Туну, лідеру демократів Чаку Шумеру, спікеру Палати представників Майку Джонсону та лідеру демократів у Палаті представників Хакіму Джеффрісу.

Співпраця у сфері технологій

Сенатори виступили проти розділу 1217 у версії законопроєкту, підготовленій Комітетом Сенату у справах збройних сил, і розділу 219 у схваленому Палатою представників документі. Ці положення передбачають створення Американо-ізраїльської ініціативи оборонно-технологічної співпраці для прискорення обміну технологіями, спільного виробництва озброєнь і досліджень.

Ініціатива охоплювала б біотехнології, квантові технології, автономні системи, штучний інтелект і кібероперації. Автори листа заявили, що такі домовленості можуть надати Ізраїлю більше впливу на американські системи озброєнь і технології, а також створити довгострокову залежність оборонної промисловості США від ізраїльських технологій.

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Законодавці також розкритикували запропонований прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу перехід у двосторонніх відносинах від моделі військової допомоги до моделі партнерства. На їхню думку, це може перемістити оборонну співпрацю до менш прозорих механізмів.

Обмін розвідданими

Окремо сенатори просять виключити розділ 618 із законопроєкту про санкціонування розвідувальної діяльності на 2027 фінансовий рік, який планують включити до остаточної версії оборонного акта. За їхніми словами, ця норма зобов'язувала б виконавчу владу розширювати обмін розвідданими з урядом Ізраїлю та не дозволяла б призупиняти, скорочувати чи суттєво обмежувати його.

У листі зазначено, що це може позбавити президента можливості обмежувати передачу чутливої інформації, коли це необхідно для захисту національної безпеки США. Сенатори також послалися на повідомлення про контррозвідувальні ризики, пов'язані з Ізраїлем, і заявили, що Розвідувальне управління Міністерства оборони США підвищило оцінку такого ризику до найвищого рівня.

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