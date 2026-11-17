Сенатори США під час слухань щодо затвердження виконувача обов’язків міністра ВМС Хунга Као порушили питання спроб самогубств серед моряків, тривалих розгортань кораблів, війни США з Іраном і проблем суднобудування. Як повідомляє The Hill, слухання в комітеті Сенату зі збройних сил тривали дві з половиною години.

Као виконує обов’язки керівника ВМС із квітня. Для затвердження його кандидатури також необхідний дозвіл Конгресу, оскільки після завершення його активної військової служби не минуло семи років, як того вимагає федеральний закон.

Психічне здоров’я моряків

Сенатор-демократ Річард Блументаль заявив, що ВМС не надали Конгресу повного й прозорого звіту про наслідки тривалого розгортання авіаносця USS Abraham Lincoln для моряків та їхніх сімей. Као відповів, що дбає про особовий склад, але не визначає тривалості розгортань.

Раніше Као повідомив сенаторці Кірстен Джиллібранд, що вісім моряків з авіаносної ударної групи USS Abraham Lincoln здійснили спроби самогубства під час тривалого розгортання. Під час слухань він також підтвердив, що називав повідомлення про важкі умови на кораблі нечесними, посилаючись на розмови з моряками.

Сенатор Марк Келлі заявив, що його офіс отримує скарги щодо умов на USS George Washington і в амфібійній готовій групі Boxer. За його словами, один із батьків повідомив про значну втрату ваги дитиною через нестачу їжі та брак базових засобів гігієни, а також про втрату ваги серед морських піхотинців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Іран, кораблебудування та брифінги

Сенаторка Теммі Дакворт неодноразово запитувала Као, чи радив він міністру оборони Піту Гегсету завершити війну з Іраном через її вплив на готовність ВМС. Као відповів, що Гегсет знає його позицію щодо готовності сил і навантаження на моряків.

Сенаторка Елізабет Воррен запитала посадовця про щоденну вартість морської блокади Ормузької протоки. Као сказав, що не знає точних витрат, а на запитання про масштаби збитків після іранських ударів по американській базі в Бахрейні відповів, що повну оцінку ще не провели.

Сенатор Тім Кейн також запитав Као, чи розглядають у ВМС повернення до парових катапульт на авіаносцях замість електромагнітної системи запуску літаків. Голова комітету Роджер Вікер заявив, що повернення до парових систем є неприйнятним.

Сенатори обох партій розкритикували Пентагон через проведення деяких засекречених брифінгів лише для республіканців. Као пообіцяв, що в разі затвердження відкрито інформуватиме весь Сенат і Конгрес.

Також Као зазнав критики через ненадання Конгресу оперативної інформації про звільнення трьох керівників ударного підводного човна USS South Dakota класу Virginia. Він заявив, що триває розслідування інциденту, який ледь не призвів до аварії, та визнав, що не має виправдань затримці з інформуванням законодавців.

Читай нас у