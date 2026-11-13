Сенатори США закликали розслідувати обмеження Starshield для України — The Hill

Сенатори США Джин Шагін і Том Тілліс закликали Конгрес розслідувати повідомлення України про перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку українські сили застосовують для керування дронами та боєприпасами. Як повідомляє The Hill, законодавці також вимагають встановити, хто наказав або схвалив ці обмеження.

Вимоги до SpaceX і Пентагону

Шагін і Тілліс заявили, що Пентагон і компанія SpaceX мають зберегти всі записи, передати Конгресу контракти та службове листування, необхідні для встановлення обставин. Вони також закликали запровадити запобіжники, щоб подібна ситуація не повторилася.

Сенатори назвали неприйнятними повідомлення України про другий за приблизно чотири тижні випадок обмеження доступу до Starshield. За їхніми словами, українські військові вважають ці обмеження систематичними, а SpaceX минулого місяця визнала, що обмежувала послуги для України.

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Заява українського дипломата

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік повідомив, що сервіси Starshield перестали працювати для об’єктів, які рухаються швидше ніж 100 миль на годину. За його словами, обмеження швидкості почали поступово запроваджувати кілька днів до заяви; на той момент вони діяли на тимчасово окупованих Росією територіях України й уздовж лінії зіткнення.

Сєнік зазначив, що лінія зіткнення є першим рубежем оборони та однією з перших точок перехоплення російських дронів. Він додав, що українська сторона на той момент не отримала пояснень ані від SpaceX, ані від Пентагону.

Минулого місяця Ілон Маск публічно визнав уповільнення роботи Starlink над Україною, пояснивши це, за його словами, порушенням Києвом умов користування під час наступальних дій. Держсекретар США Марко Рубіо тоді заявив, що доступ до Starlink регулюється приватним комерційним контрактом. Шагін і Тілліс закликали посилити тиск на адміністрацію президента Дональда Трампа та SpaceX, щоб Україна мала засоби для захисту від атак Росії — держави-агресора.

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