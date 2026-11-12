Сенатори США закликали зберегти записи про експорт чипів Nvidia до Китаю — Anadolu Agency

У Вашингтоні сенатори-демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс закликали адміністрацію президента США зберегти всі урядові записи, пов’язані з експортом передових чипів Nvidia для штучного інтелекту до Китаю. Звернення пролунало після медіаповідомлень про ймовірну операцію китайської розвідки, яка, за цими повідомленнями, стосувалася генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Вимога сенаторів

У листі до міністра торгівлі Говарда Латніка, державного секретаря та радника з національної безпеки Марко Рубіо, а також керівника апарату Білого дому Стівена Міллера сенатори попросили зберегти документи, листування та інші матеріали щодо експорту Nvidia і пов’язаних із ним питань національної безпеки.

За даними Anadolu Agency, Воррен і Кунс також попросили до 17 листопада письмово підтвердити, що відповідні розпорядження про збереження матеріалів видали в усіх зазначених установах. Вони закликали провести для членів Конгресу брифінг щодо ризиків, які ймовірна операція могла створити для національної безпеки США.

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Повідомлення про можливі зв’язки

Сенатори заявили, що ці твердження викликають серйозні питання щодо здатності федерального уряду ефективно забезпечувати дотримання експортного контролю та захищати національну безпеку.

Звернення стало реакцією на медіаповідомлення про близькі особисті стосунки Дженсена Хуанга з Аліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. За цими повідомленнями, розвідка США підозрювала Аліс Хуанг у можливих зв’язках із китайськими розвідувальними службами. Megaspeed та її малайзійська філія, за даними, на які послалися сенатори, за останні три роки придбали передові ШІ-чипи Nvidia та пов’язане обладнання на понад 4,8 млрд доларів.

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