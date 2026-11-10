Сенаторка Гайд-Сміт заявила про оптимізм попри відставання у Міссісіпі — The Hill

Сенаторка-республіканка Сінді Гайд-Сміт заявила, що оптимістично оцінює свої шанси на переобрання в американському штаті Міссісіпі, хоча її суперник від Демократичної партії Скотт Колом випереджав її в перегонах до Сенату США. За даними The Hill, станом на вівторок після підрахунку понад 95% голосів перевага Колома становила трохи більш як 2,5 тисячі голосів.

У розмові з журналісткою CBS News Кейтлін Г'юї-Бернс Гайд-Сміт сказала, що ще залишилося підрахувати кілька тисяч голосів, тому її команда почувається дуже оптимістично. На запитання, чи могла вона зробити більше, аби перегони не були такими конкурентними, сенаторка відповіла, що її команда наполегливо працювала й провела хорошу кампанію.

Підрахунок поштових бюлетенів

Переможця перегонів у штаті, який традиційно схиляється до республіканців, на той момент ще не визначили. У Міссісіпі можуть отримувати та підраховувати поштові бюлетені протягом п’яти робочих днів після виборів, якщо на них стоїть штемпель із датою дня голосування.

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Голова Республіканської партії Міссісіпі Майк Герст раніше заявив журналістам, що партія штату прийме будь-який результат, якщо буде дотримано законів і враховано волевиявлення виборців.

Суперечка щодо процедур

Адвокати Гайд-Сміт надіслали виборчим комісіям усіх 82 округів штату листа з вимогою відокремити афідевітні бюлетені, задокументувати рішення щодо них і зберегти всі пов’язані матеріали. Адвокат Колома у відповіді заявив, що ці вимоги не мають підстав у законодавстві Міссісіпі, та застеріг комісії від відступу від звичайних виборчих процедур.

Колом також розкритикував аналітиків виборів, які протягом більшої частини кампанії оцінювали його шанси як низькі. За його словами, такі оцінки ускладнювали збір коштів для нього та інших кандидатів-демократів із південних штатів.

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