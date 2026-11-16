Сенаторка Кентвелл звинуватила Мінторг США у доступі КНР до чипів Nvidia — The Verge

У США сенаторка від штату Вашингтон Марія Кентвелл розкритикувала Міністерство торгівлі на чолі з Говардом Латніком за, на її думку, недостатнє виконання обмежень, покликаних не допустити потрапляння передових ШІ-чипів Nvidia до Китаю. У листі до Латніка вона заявила, що робота відомства підриває національну безпеку США та ставить під загрозу технологічну перевагу країни у сфері штучного інтелекту, повідомляє The Verge.

Претензії до експортного контролю

Кентвелл, одна з провідних демократок у комітеті Сенату з питань торгівлі, заявила, що Міністерство торгівлі, попри повноваження, надані Конгресом, дозволяло передовим ШІ-чипам надходити через компанії, пов’язані з Китайською Народною Республікою. За її словами, відомство чинило опір обмеженням щодо компаній, позначених як загрози національній безпеці, послаблювало запобіжники та залишало КНР можливості навчати передові моделі ШІ з використанням американських технологій.

Сенаторка також згадала випадки, коли, за її твердженням, відомство не дослухалося до застережень Білого дому та представників розвідки щодо обмеження доступу компанії Megaspeed до ШІ-чипів. Вона також розкритикувала дозвіл Alibaba і ByteDance отримувати чипи Nvidia через закордонні дата-центри та продовження лазівки, яка давала змогу компаніям з обмеженнями отримувати американські ШІ-технології через дочірні структури.

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Можлива нова ініціатива

Кентвелл звинуватила Міністерство торгівлі в тому, що воно, на її думку, ставить комерційні інтереси вище за національну безпеку. Вона зазначила, що Cantor Fitzgerald, фінансова компанія, яку раніше очолював Латнік, а нині керують його сини, за повідомленнями, володіла акціями Nvidia на 1,2 млрд доларів на час висунення Латніка на посаду міністра торгівлі.

Лист з’явився напередодні запланованої на четвер зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї. Тим часом The Wall Street Journal повідомляла, що Латнік, як очікується, представить ініціативу з надання Nvidia, OpenAI, Anthropic, Amazon і Microsoft статусу національних чемпіонів у сфері ШІ. За даними видання, це має допомогти компаніям розширювати діяльність за кордоном і швидше отримувати схвалення експортних ліцензій.

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