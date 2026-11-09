Сенаторка Меркаускі претендує на керівну посаду в бюджетному комітеті — The Hill

У США сенаторка від Аляски Ліза Меркаускі планує претендувати на посаду старшого представника Республіканської партії в Комітеті Сенату з асигнувань. Її офіс підтвердив ці наміри The Hill після того, як чинна голова комітету, сенаторка-республіканка від Мену Сьюзен Коллінз, програла вибори на переобрання минулого тижня.

Посада в комітеті

Меркаускі прагне обійняти посаду ranking member — провідної представниці республіканців у комітеті. Як зазначає видання, їй доведеться працювати з демократами над фінансуванням роботи уряду.

Республіканці в Сенаті визначатимуть керівництво комітетів пізніше. Старшинство Меркаускі зазвичай дає їй пріоритет у боротьбі за цю посаду, однак сенатор від Канзасу Джеррі Моран, за даними The Hill, також планує змагатися за неї під час голосування республіканської конференції на початку наступного року.

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Досвід Меркаускі

Понад десять років Меркаускі є найстаршою республіканкою в підкомітеті Сенату з питань внутрішніх справ, довкілля та пов’язаних установ. Раніше вона критикувала однопартійне ухвалення багаторічних законопроєктів про фінансування та називала процес асигнувань у Конгресі «зламаним».

В інтерв’ю місцевій радіостанції KNOM сенаторка заявила, що хоче сприяти зміні цього процесу, аби Конгрес міг виконувати роботу, для якої його обрали громадяни.

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