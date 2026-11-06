Сенатору штату Шону Макканну прогнозують перемогу в 4 окрузі Мічигану — The Hill

Сенатору штату Мічиган Шону Макканну від Демократичної партії прогнозують перемогу на виборах у 4-му виборчому окрузі штату. За даними The Hill із посиланням на Decision Desk HQ, він має перемогти чинного конгресмена-республіканця Білла Хейзенгу з перевагою 1,81 відсоткового пункту.

Зміна представника округу

Хейзенга представляє західну частину Мічигану в Палаті представників США понад десять років. На попередніх виборах 2024 року він здобув переконливу перемогу, однак останніми роками округ став конкурентнішим і демократи розглядали його як один із пріоритетних для здобуття мандата.

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Підтримка демократів

Макканн був учасником програми «Red to Blue» Демократичного комітету з виборів до Конгресу, спрямованої на здобуття місць, які раніше контролювали республіканці. Його також підтримали помітні демократи штату, зокрема губернаторка Ґретчен Вітмер і сенаторка Елісса Слоткін.

Хейзенга входив до Комітету Палати представників з фінансових послуг. Торік він розглядав можливість балотуватися до Сенату США, але зрештою вирішив переобиратися у своєму окрузі на південному заході Мічигану. Це відкрило шлях колишньому конгресмену Майку Роджерсу стати кандидатом республіканців на місце сенатора Гері Пітерса, який залишає посаду.

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