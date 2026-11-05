Сенатські демократи планують розслідувати банківські відносини JPMorgan з Епштейном — CNBC

Сенатські демократи США готуються розслідувати банківські відносини JPMorgan Chase із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном після того, як на початку наступного року, як очікується, отримають контроль над Конгресом. Про це повідомляє CNBC.

Рішення керівництва банку

Співробітники демократів у Комітеті Сенату з фінансів планують зосередитися на тому, як високопосадовці найбільшого банку США ухвалювали рішення щодо Епштейна. За даними джерела CNBC, обізнаного з позицією комітету, особливу увагу мають приділити рішенням Мері Ердоуз — генеральної директорки підрозділу Asset & Wealth Management у JPMorgan.

Джерело говорило на умовах анонімності, оскільки розслідування ще не було оголошене. JPMorgan Chase не надав негайного коментаря у відповідь на запит CNBC.

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Повноваження комітету

Комітет із фінансів у новому складі Конгресу, ймовірно, очолить сенатор-демократ від Орегону Рон Вайден. Наразі він є старшим демократом у комітеті та дав зрозуміти, що планує повною мірою використовувати повноваження щодо видачі повісток, які має парламентська більшість.

Демократи готують масштабні розслідування після своїх перемог на проміжних виборах, що відбулися у вівторок.

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