Сенегал, Камерун і Бенін здобули виїзні перемоги у кваліфікації Кубка африканських націй 2027 року та наблизилися до виходу на фінальний турнір. Після чотирьох турів усі три збірні набрали по 10 очок у своїх групах. За певних результатів матчів у вівторок вони можуть достроково гарантувати собі участь у змаганнях, які прийматимуть Кенія, Танзанія та Уганда.

Перемоги лідерів груп

Як повідомляє BBC Sport, Сенегал переміг Судан з рахунком 4:2 у нейтральному Джубі. Ніколас Джексон відкрив рахунок, а Ель-Хаджі Малік Діуф ще в першому таймі подвоїв перевагу. Судан зрівняв рахунок завдяки голам Аль-Гозолі Нуха та Салаха Аделя, однак наприкінці зустрічі Пате Мбуп знову вивів сенегальців уперед, а Поль Менді забив четвертий м’яч у компенсований час.

Камерун обіграв Намібію з рахунком 3:0 у Ботсвані. Махамаду Нагіда забив на 12-й хвилині, Раян Фоссо подвоїв перевагу незадовго до 60-ї хвилини, а Саїду Аліум встановив остаточний рахунок. Камерунці забезпечать собі путівку на турнір, якщо Конго-Браззавіль не переможе Коморські Острови у вівторок.

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Бенін здолав Центральноафриканську Республіку з рахунком 1:0. Еде Олоко забив вирішальний гол у компенсований час другого тайму.

Інші результати відбору

Гана вдруге поспіль перемогла Сомалі у групі C — цього разу з рахунком 1:0. Єдиний м’яч з пенальті на 36-й хвилині забив Джордан Айю. Матч відбувся в Секонді-Такораді, оскільки Сомалі не має стадіону, придатного для міжнародних ігор. Гана зрівнялася за очками з Гамбією — обидві команди мають по шість балів.

Гвінея вийшла на перше місце в групі D після перемоги над Еритреєю з рахунком 3:1 у Каїрі, де Якуба Баррі оформив дубль. Також Зімбабве переграло Екваторіальну Гвінею з рахунком 3:0 та скоротило відставання від лідера групи E, Демократичної Республіки Конго, до двох очок. Останні два тури кваліфікації заплановані на березень, а фінальна частина Кубка африканських націй триватиме з 19 червня до 17 липня 2027 року.

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