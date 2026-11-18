Сенегал, Камерун і Марокко увійшли до переліку перших збірних, які забезпечили собі участь у Кубку африканських націй 2027 року. Загалом першими путівки до фінальної частини турніру здобули шість національних команд.

Перші учасники КАН-2027

Про визначення перших учасників Кубка африканських націй повідомляє France 24. У доступному описі спортивного сюжету серед команд, що вже кваліфікувалися, названі Сенегал, Камерун і Марокко.

Сюжет підготував телеканал L'Equipe TV. France 24 оприлюднило його 18 листопада 2026 року; тривалість випуску становить 4 хвилини 51 секунду.

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Матч у Дакарі

На обкладинці сюжету показано епізод кваліфікаційного матчу Сенегалу із Суданом, який відбувся 12 листопада 2026 року на стадіоні імені Леопольда Седара Сенгора в Дакарі. На фото нападник Ніколас Джексон святкує перший гол своєї команди разом із півзахисником Діоном Лопі.

У цьому ж спортивному випуску France 24 також згадало матчі Ліги націй, підсумки ATP Finals та п'яту поспіль перемогу Paris Basketball у Євролізі.

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