Сенегал здобув дві золоті медалі з пляжної боротьби на ЮОІ — France 24

Сенегал здобув дві золоті медалі з пляжної боротьби на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі. Елізабет Діатта перемогла у ваговій категорії до 55 кг і принесла країні-господарці перше золото цих Ігор, повідомляє France 24.

Перше золото господарів

Змагання в жіночій категорії до 55 кг відбулися в Салі, Сенегал. У підписі до світлини, опублікованої France 24, зазначено, що сенегальська тренерка та колишня олімпійка Ізабель Самбу святкувала золоту медаль Діатти.

Другу золоту медаль для Сенегалу виборов Магетт Діоп. Він став переможцем у ваговій категорії до 80 кг.

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Інші результати спортивного випуску

У цьому ж випуску France 24 повідомило, що Єгипет розлучається з головним тренером футбольної збірної Хоссамом Хассаном. ПСЖ зміцнив лідерство в чемпіонаті Франції після сьомої поспіль перемоги в лізі, а «Парі» піднявся на друге місце.

Також видання зазначило, що Карлос Алькарас уперше вийшов до фіналу Rolex Paris Masters, де мав зіграти проти Бена Шелтона. Гаеля Монфіса, який нещодавно завершив кар'єру, призначили новим капітаном збірної Франції в Кубку Девіса.

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