Сенстад оголосив склад Польщі з 19 гандболісток перед Євро — Interia Sport

У Польщі головний тренер жіночої збірної з гандболу Арне Сенстад оголосив склад із 19 гравчинь перед чемпіонатом Європи, одним із господарів якого стане країна. Як повідомляє Interia Sport, до остаточної заявки увійдуть 17 спортсменок, а в матчах турніру зможуть виступати 16 із них.

Склад команди

До списку воротарок увійшли Адріанна Плачек і Пауліна Вдовяк. Серед лінійних — Патриція Нога, Наталія Панковська та Олександра Олек.

Серед розігруючих Сенстад назвав Катажину Циган, Магдалену Дражик, Моніку Кобилінську, Кароліну Коханяк, Моніку Ленговську, Олександру Росіяк, Пауліну Усцінович, Домініку Венцковську, Зузанну Зімніцьку та Олександру Зимни. На флангах у збірній можуть зіграти Магда Бальсам, Йоанна Гадзіна, Адріанна Гурна та Дарія Міхалак.

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Зімніцька має гарантоване місце в остаточному складі як додаткова гравчиня. За даними видання, тренування з національною командою мають сприяти її розвитку.

Підготовка до турніру

Сенстад заявив, що вже має уявлення про 16 гандболісток, які, найімовірніше, розпочнуть турнір. Водночас він не виключив змін за підсумками збору. Тренер хоче перевірити різні тактичні варіанти, зокрема в обороні, тому запросив до команди Олександру Зимни та Домініку Венцковську.

Збір розпочнеться 22 листопада, а через кілька днів польська команда проведе два товариські матчі проти Румунії. На груповому етапі Євро Польща зіграє в Катовицях із Францією, Україною та Фарерськими островами 5, 7 і 9 грудня. Арена «Сподек» також прийматиме матчі другого групового етапу, гру за п’яте місце, півфінали, матч за бронзу та фінал.

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