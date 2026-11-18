Сент-Кіттс і Невіс поступово згорне програму надання громадянства за інвестиції після того, як Європейський Союз попередив про можливе припинення безвізового доступу країни до Шенгенської зони. Про це оголосив прем’єр-міністр держави Терренс Дрю, повідомляє The Guardian.

Програма, що діє 42 роки, дає змогу заможним іноземцям отримати громадянство, а згодом і паспорт в обмін на інвестиції в інфраструктуру та інші проєкти розвитку. За даними видання, вона принесла країні мільярди доларів і в окремі роки становила найбільшу частку державних доходів.

Попередження ЄС

У червні Європейська комісія звернулася до п’яти карибських країн, які мають програми громадянства за інвестиції: Сент-Кіттсу і Невісу, Домініки, Антигуа і Барбуди, Гренади та Сент-Люсії. Брюссель попередив, що держави можуть втратити безвізовий доступ до 29 країн Шенгенської зони, якщо не згортатимуть такі програми.

ЄС встановив для Сент-Кіттсу і Невісу термін до 1 червня 2028 року для поетапного припинення програми. Прем’єр Невісу Марк Брантлі заявив, що країні фактично не залишили вибору, однак він не підтримує згортання програми. За його словами, Євросоюз не запропонував допомоги для переходу країни до інших галузей економіки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Економічні наслідки

Брантлі зазначив, що надходження від програм громадянства за інвестиції суттєво впливали на валовий внутрішній продукт невеликих карибських держав і сприяли доступу населення до води, освіти та охорони здоров’я. Він назвав встановлений ЄС термін «відверто абсурдним».

Дрю пов’язав занепокоєння щодо програми з рішеннями попередніх адміністрацій. Серед проблем він назвав тривале заниження вартості участі для конкуренції з іншими країнами, суперечливий проєкт в’язниці, слабкий захист коштів на ескроу-рахунках і неналежне надходження інвестицій до підрозділу, який опікується громадянством.

Прем’єр-міністр також заявив, що збереження програми могло б поставити під ризик безвізові поїздки до частини Європи та доступ до міжнародного банківського обслуговування. Уряд планує диверсифікувати економіку завдяки туризму, яхтовій індустрії, цифровим і креативним галузям, а також продажу чистої геотермальної енергії.

Антигуа і Барбуда також висловила готовність припинити свою програму, але прагне домовитися про довший перехідний період. За інформацією місцевих медіа, Гренада хоче зберегти програму до 2032 року, тоді як Домініка і Сент-Люсія публічно не зобов’язувалися припинити свої програми.

Читай нас у