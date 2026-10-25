SERAP подала позов до Суду ЕКОВАС через ₦78,8 млрд — Premium Times Nigeria

У Нігерії організація Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) подала позов до Суду Співтовариства ЕКОВАС у столиці Абуджі проти федерального уряду. Вона вимагає надати звіт щодо понад ₦78,8 млрд державних коштів, призначених для програм грошових виплат і соціального захисту. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Позов зареєстрований під номером ECW/CCJ/APP/42/26. SERAP посилається на річний звіт генерального аудитора федерації за 2024 рік, оприлюднений 7 серпня 2026 року. Згідно з позовом, звіт охоплював різні періоди від січня 2023 року до 31 грудня 2024 року та містив зауваження щодо фінансових операцій Міністерства гуманітарних справ і скорочення бідності, Національного офісу грошових трансфертів і Національного координаційного офісу мереж соціального захисту.

Зауваження аудиту

За даними SERAP, генеральний аудитор поставив під сумнів приблизно ₦33,751 млрд, які у 2023 році нібито переказали понад 3,2 млн домогосподарств у 35 штатах. У позові зазначено, що для перевірки платежів і звірки даних отримувачів не надали достатніх записів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У звіті також ідеться про ₦36,744 млрд виплат, проведених без попереднього аудиту, та ₦4,616 млрд витрат без належного документального підтвердження. Серед інших сум, щодо яких виникли питання, названо ₦350,182 млн на реєстрацію отримувачів, ₦89,511 млн на закупівлі для магазинів і ₦17,422 млн авансів на дизельне пальне.

Вимоги SERAP

Організація просить суд зобов’язати владу провести незалежне та оперативне розслідування зауважень, зазначених у звіті аудитора. SERAP також вимагає повернути кошти у разі підтвердження їх незаконного витрачання, втрати або привласнення та вжити правових чи адміністративних заходів щодо відповідальних осіб із дотриманням належної процедури.

Крім того, позивач просить надати повний і перевірюваний пакет платіжних, даних про отримувачів, верифікаційних і звірювальних документів, а також посилити фінансовий контроль, аудит і механізми перевірки одержувачів соціальної допомоги. SERAP стверджує, що неналежне адміністрування таких програм може порушувати права вразливих домогосподарств на соціальний захист і достатній рівень життя. Дату слухання у справі ще не призначили.

Читай нас у