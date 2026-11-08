SERAP закликала розкрити дані про отримувачів допомоги в Нігерії — Premium Times Nigeria

У Нігерії організація Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) закликала міністра гуманітарних справ і скорочення бідності Бернарда Доро оприлюднити інформацію про фінансування, реалізацію та адміністрування програми екстреної допомоги й стабілізації NERSI. Програма передбачає фінансову допомогу в розмірі 50 тисяч наір для вразливих громадян, повідомляє Premium Times Nigeria.

У запиті на доступ до інформації від 7 листопада SERAP попросила надати дані про бюджетні асигнування, виділені й витрачені кошти, критерії відповідності, процедури відбору та перевірки отримувачів, а також географічний розподіл допомоги. Організація також хоче з’ясувати, чи буде ця виплата одноразовою або щомісячною.

Контроль за програмою

SERAP закликала залучити Незалежну комісію з боротьби з корупційними та іншими пов’язаними правопорушеннями (ICPC) і Комісію з економічних і фінансових злочинів (EFCC) до моніторингу виконання програми та витрачання коштів. На думку організації, соціальна допомога має розподілятися відповідно до потреб і об’єктивних критеріїв, а не використовуватися для заохочення політичної підтримки чи впливу на виборців напередодні загальних виборів 2027 року.

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Організація також просить оприлюднити угоди з цифровими фінансовими сервісами, що адмініструють виплати, зокрема ALAT, MoMo PSB, NairaGram, OPay і Moniepoint. SERAP хоче отримати інформацію про їхні ролі, комісії та результати роботи, а також про використання Національного соціального реєстру й записів національної ідентифікації для відбору отримувачів та захист їхніх персональних даних.

Повідомлення про проблеми з виплатами

SERAP висловила занепокоєння повідомленнями про те, що деякі люди, які отримали сповіщення про допомогу в 50 тисяч наір, не змогли отримати або зняти кошти. За даними організації, інші бачили повідомлення про невідповідність критеріям. SERAP закликала міністерство перевірити такі скарги, оприлюднити результати та забезпечити виплати всім отримувачам, які відповідають критеріям.

Організація також послалася на зауваження генерального аудитора федерації в річному звіті за 2024 рік. За наведеними SERAP даними, у сфері соціальних інтервенцій і грошових трансфертів понад 78,8 млрд наір, імовірно, були перенаправлені або залишилися без належного обліку. Якщо відповідь на запит не надійде протягом семи днів, SERAP заявила, що розгляне можливість юридичних дій.

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