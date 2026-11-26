У Сербії 27 грудня відбудуться дострокові вибори президента. Рішення про їх проведення підписав голова парламенту Александар Купич, який також виконує обов’язки глави держави, повідомляє Anadolu Agency.

Вибори після відставки Вучича

Купич підписав рішення в будівлі Національної асамблеї в Белграді, офіційно розпочавши виборчий процес. Голосування призначили за день до встановленого законом граничного строку.

Колишній президент Александар Вучич подав у відставку 27 вересня, достроково припинивши свій другий президентський термін, щоб балотуватися на позачергових парламентських виборах. Тепер він є депутатом і очолює парламентську опозиційну групу «Сербія перемагає».

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За законодавством Сербії, президентські вибори мають відбутися протягом трьох місяців після того, як глава держави достроково залишає посаду. Купич, якого 19 листопада обрали головою парламенту, перебрав обов’язки виконувача обов’язків президента у своєї попередниці Ани Брнабич.

Можливі кандидати

Позачергові парламентські вибори відбулися 25 жовтня. За даними агентства, на них опозиція, яку підтримали студенти, перемогла Сербську прогресивну партію Вучича. «Список студентів», що здобув парламентську більшість, заявив про намір оголосити свого кандидата в президенти після призначення виборів.

Про зацікавленість у висуванні також заявляли лідер руху «Ми — голос із народу» Бранимир Несторович і бізнесмен Боголюб Карич. Президента Сербії обирають прямим всенародним голосуванням на п’ятирічний термін. Якщо жоден кандидат не здобуде абсолютної більшості в першому турі, два лідери перегонів вийдуть до другого туру.

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