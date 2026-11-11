Середня ціна бензину у США впала нижче $4 за галон уперше з липня — OilPrice

У США середня ціна галона звичайного бензину знизилася до 3,9788 долара у вівторок — це перший показник нижче 4 доларів із середини липня. Про це повідомляє OilPrice з посиланням на дані Американської автомобільної асоціації (AAA).

Зниження за тиждень і місяць

Тижнем раніше середній показник становив 4,1493 долара за галон, а місяць тому — 4,3669 долара. Водночас ціна все ще перевищує сезонну норму. У цей самий період торік середня ціна бензину в країні була на рівні 3,0707 долара за галон.

Ціни на бензин упродовж останніх тижнів знижуються на тлі меншого попиту з боку автомобілістів, сезонного зниження попиту та падіння міжнародних цін на нафту. За оцінкою видання, бензин у США нині приблизно на 20% дорожчий за сезонний середній рівень.

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Прогноз до Дня подяки

Керівник нафтової аналітики GasBuddy Патрік Де Хаан вважає, що спад може тривати ще щонайменше один або кілька тижнів. За його прогнозом, середня ціна може наблизитися до 3,70 долара за галон до Дня подяки, якщо геополітична ситуація залишатиметься стабільною.

За словами аналітика, на окремих АЗС в Індіані, Огайо, Джорджії, Північній Кароліні, Техасі, Оклахомі та Луїзіані вже з'явилися ціни нижче 3 доларів за галон. Від піку 24 вересня, коли середній показник сягав 4,494 долара, ціни знижувалися майже щотижня.

Натомість дизельне пальне у США залишається суттєво дорожчим: у вівторок його середня ціна становила 6,1572 долара за галон проти 3,7389 долара роком раніше. Видання пов'язує високі дизельні ціни зі скороченням експорту пального з Близького Сходу порівняно з довоєнним рівнем.

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