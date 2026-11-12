Середня ціна нового авто у США сягнула рекордних $51 109 — OilPrice

У США середня ціна угоди з купівлі нового автомобіля в жовтні 2026 року сягнула рекордних 51 109 доларів, збільшившись на 2,1% у річному вимірі. Про це з посиланням на дані Kelley Blue Book у звіті Cox Automotive повідомляє OilPrice.

Середня рекомендована виробником роздрібна ціна нового автомобіля також зросла на 2,4% за рік — до 52 933 доларів. Видання Motor1 пояснило високий середній показник тим, що покупці продовжують обирати більші й дорожчі моделі, зокрема середньорозмірні позашляховики та повнорозмірні пікапи.

Рекордні щомісячні платежі

За даними дослідницької компанії Edmunds, у третьому кварталі середній щомісячний платіж за новий автомобіль становив рекордні 787 доларів. У другому кварталі він дорівнював 777 доларам, а роком раніше — 756 доларам. Середній платіж за вживане авто сягнув 582 доларів проти 566 доларів роком раніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Щонайменше 1 000 доларів щомісяця за новий автомобіль сплачували 21,2% покупців, які оформили фінансування. Частка позичальників, що взяли кредити на 84 місяці або довше, становила 25,5% — це також рекордний показник.

Довші кредити та сума фінансування

Середня сума, профінансована для придбання нового автомобіля, досягла 44 664 доларів за середньої річної ставки 7%. Керівниця напряму аналітики Edmunds Джессіка Колдвелл заявила, що покупці пристосовуються до складніших умов фінансування: витрачають більшу частину сімейного бюджету на автомобілі, подовжують строки позик і активніше порівнюють пропозиції фінансування.

Читай нас у