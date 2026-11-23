У третьому кварталі 2026 року постачання смартфонів у Південно-Східній Азії скоротилися на 36% у річному вимірі — до 16,5 млн пристроїв. Водночас середня ціна продажу зросла на 53%, а загальна вартість регіонального ринку зменшилася лише на 1%.

Як повідомляє Cyprus Mail з посиланням на аналітичну компанію Omdia, виробники перекладають більшу частину витрат, пов’язаних із дорожчанням компонентів, на покупців. Особливий тиск на галузь створює обмежена пропозиція пам’яті.

Падіння постачань у лідерів ринку

Samsung зберегла перше місце в регіоні, хоча її постачання знизилися на 20% — до 3,7 млн смартфонів. На результат вплинули обмеження постачання пам’яті та традиційний акцент компанії у третьому кварталі на преміальних складаних пристроях Galaxy Z Fold. Водночас постачання серії Galaxy Z8 перевищили показники попереднього покоління, а постачання складаних моделей книжкового формату зросли більш як на 40% після виходу Galaxy Z Fold8.

Xiaomi скоротила постачання на 24%, проте її середня роздрібна ціна зросла на 55%, що обмежило вплив на вартісні показники бізнесу. У В’єтнамі компанія вперше стала найбільшим постачальником смартфонів: її постачання там зросли на 50% завдяки конкурентним моделям масового сегмента.

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TRANSSION втратила 42% постачань, однак зберегла 16% регіонального ринку та лідерські позиції на чутливих до цін ринках Філіппін і Індонезії. Компанія скорочує кількість варіантів нових моделей, щоб зменшити навантаження на виробництво та потребу в компонентах.

Виробники відходять від найдешевших моделей

OPPO разом із realme скоротила постачання на 62% — до 2,2 млн пристроїв і посіла четверте місце в регіоні. Компанія значною мірою відійшла від ультрабюджетного сегмента смартфонів вартістю менш як 100 доларів. Її модель початкового рівня A6c 4G, представлена у третьому кварталі, у більшості країн регіону коштує приблизно від 140 доларів.

Натомість постачання смартфонів OPPO вартістю понад 400 доларів зросли більш як на 50%, зокрема завдяки новій серії Reno 16. Apple стала єдиною з п’яти найбільших виробників, яка наростила постачання — на 4%. Попит підтримали Малайзія та В’єтнам, а доступність сервісів купівлі в розстрочку, зокрема SPayLater, підвищила гнучкість оплати пристроїв.

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