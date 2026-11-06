Середня зарплата на Кіпрі зросла до €29 547 у 2025 році — Cyprus Mail

На Кіпрі середня скоригована річна зарплата працівників із повною зайнятістю у 2025 році становила €29 547. Це на 5% більше, ніж роком раніше, однак показник залишився істотно нижчим за середній у Європейському Союзі — €41 464. Про це з посиланням на дані Eurostat повідомляє Cyprus Mail.

Зростання випередило середній темп у ЄС

У 2024 році середня річна зарплата на Кіпрі дорівнювала €28 143, у 2023-му — €26 696, а у 2022 році — €24 203. За три роки вона збільшилася приблизно на 22,1%. За цей самий період середній показник ЄС зріс із €35 671 до €41 464, або приблизно на 16,2%.

Кіпрський показник у 2025 році становив близько 71,3% від середнього по Євросоюзу. Річний розрив із середньоєвропейською зарплатою склав €11 917. Водночас на Кіпрі зарплата була вищою, ніж у Польщі (€23 853), Румунії (€20 818), Угорщині (€20 138), Болгарії (€16 201) та Греції (€18 772).

Порівняння з іншими країнами Південної Європи

Середня зарплата на Кіпрі все ще поступалася показникам Мальти (€35 003), Іспанії (€35 125) та Італії (€34 213). Водночас вона перевищила рівень Португалії, де середня річна зарплата становила €26 202, а також Греції, яка мала другий найнижчий показник у ЄС.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найвищу середню скориговану річну зарплату у 2025 році зафіксували в Люксембурзі — €85 609. Далі розташувалися Данія (€73 500) та Ірландія (€64 387). Найнижчий показник був у Болгарії — €16 201.

Розподіл доходів на Кіпрі

За попередніми оцінками Статистичної служби Кіпру, середня валова місячна зарплата у другому кварталі 2026 року сягнула €2 548 проти €2 475 за аналогічний період 2025 року. Менше ніж €1 500 на місяць отримували 33,6% працівників, тоді як €6 000 і більше — 5,6%.

Медіанна валова місячна зарплата у 2025 році становила €1 953, тоді як середня — €2 591. Серед чоловіків середній місячний заробіток у другому кварталі 2026 року дорівнював €2 708, серед жінок — €2 345.

Читай нас у